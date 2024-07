MINT-Förderung Martinusschule Kaarst wird Partner des zdi-Netzwerks

Doch worum geht es in diesem Netzwerk überhaupt? Ziel ist es, das Interesse für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) und das Handwerk bei jungen Menschen zu wecken. Gemeinsam mit seinen Partnerunternehmen, wie Westenergie oder Zülow AG, und Hochschulen bietet das zdi-Netzwerk praxisnahe und handlungsorientierte Angebote sowohl in den Ferien und am Wochenende, aber auch während des Schulalltags im Klassenverband an. Im Rahmen des Förderprojekts „Digi4Youth“ werden beispielsweise in gemeinsamen Angeboten mit Unternehmen Schwerpunkte auf Digitalisierung, Medien und Handwerk gelegt. Träger der zdi-Netzwerks Rhein-Kreis Neuss ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH.