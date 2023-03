Forschen, Löten, Programmieren MINT-Kurse für Schüler in Neuss in den Osterferien

Unter den Kursen in den Osterferien ist in diesem Jahr nämlich ein völlig neuer Kurs, das „Mediacamp“, bei dem die Schüler Videos Produzieren und als MINT-Reporter einen Film über die Berufsbilder bei Iseki Maschinen in Meerbusch drehen. Neben einem Elekrotechnik-Kurs bei Elektro Knedel, ebenfalls in Meerbusch, und einem Online-Programmierkurs ist unter den Angeboten auch ein Kurs bei Pierburg in Neuss, bei dem die Schüler einen elektronischen Würfel bauen, löten und programmieren. Den fertigen Würfel dürfen sie am Ende des Tages mit nach Hause nehmen. Die Schüler arbeiten während des Kurses in der Ausbildungswerkstatt des Unternehmens und werden eng von den Dozierenden betreut, wie Jessica Schillings erzählt. Sie erhalten außerdem Einblicke in die dort angebotenen Berufe und Ausbildungen; durch die Kurse des zdi sei in der Vergangenheit bereits ein Ausbildungsvertrag in einem der Partnerunternehmen zustande gekommen, sagt sie: „Der Schüler hat bei dem Kurs erkannt, dass er Interesse an dem Berufsfeld hat, daraufhin ein Praktikum in dem Betrieb gemacht und schließlich einen Ausbildungsvertrag unterschrieben.“