Veranstaltung auf Einladung der CDU Neuss : Holthoff-Pförtner wirbt für das Projekt Europa

Minister Stephan Holthoff-Pförtner (3.v.r.) war Gastredner bei einem Gespräch zu Europa im Börsencafé Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im Börsencafé blickten CDU-Politiker auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und die Aufgaben die es dabei zu bewältigen gibt. Neben Holthoff-Pförtner äußerten sich auch Hermann Gröhe und Jörg Geerlings.

Vor gut zwei Wochen hat Deutschland nach zuletzt 2007 erneut die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Jetzt sind wichtige Entscheidungen zu treffen: Es geht um den Brexit, die Folgen von Corona und die drohende Abschaffung der Gewaltenteilung in einigen EU-Staaten. Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes NRW, Stephan Holthoff-Pförtner, kam jetzt auf Einladung der CDU zu einem Gespräch über Europa ins Börsencafé Neuss. Dort warb er für das Projekt Europa, konnte aber nicht alle kritischen Anmerkungen aus dem Auditorium entkräften. „Europa ist noch nicht fertig“, gab er zu bedenken. Was ihn in schweren Zeiten tröstet: „Europa hat es in Krisen immer geschafft, Gestaltungskraft zu erlangen.“

Für Holthoff-Pförtner muss Deutschland mutig vorangehen, nicht zuletzt deshalb, weil es in hohem Maße vom Euro profitiere. Hilfsbereitschaft sei angesagt, nicht Besserwisserei und Arroganz. Es gelte außerdem, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Aber der Referent machte auch deutlich, dass noch andere Gefahren drohen: So mache China einige ärmere Länder im Rahmen der „Neuen Seidenstraße“ schon jetzt von sich abhängig – für Holthoff-Pförtner fast schon eine Schreckensvision. „Wie naiv sind wir zu glauben, dass die Chinesen uns nett behandeln“, sagt er. Als Gefahren für die EU wertete er zudem „reiche Scheichs und die Türkei“. In Bezug auf EU-Mitgliedsländer mit antidemokratischen Tendenzen mahnte er an: „Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, dürfen die Menschen in Ländern wie Ungarn oder Polen aber nicht beleidigen.“