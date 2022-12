Rathauskantine schließt Neusser Politik spart an den „Sitzungsschnittchen“

Abgesang auf das „Sitzungsschnittchen“: Wenn der Rat am Freitag zur letzten Sitzung in diesem Jahr zusammentritt, gibt es letztmalig belegte Brote aus der Rathauskantine, dem städtischen Betriebsrestaurant. Ab Januar tagen die Gremien schnittchenfrei. 15.000 Euro spart die Stadt dadurch jährlich ein, hat Bürgermeister Reiner Breuer zuletzt überschlägig berechnet. Und weil das – angesichts eines erwarteten Haushaltsdefizits in Höhe von 27 Millionen Euro – nicht viel ist, verzichten die Stadtverordneten auf Antrag der Kooperation von SPD, Grünen und UWG/Aktiv auch auf die Erstattung ihrer Parkgebühren. Dadurch verbleiben noch einmal 8000 Euro im Etat.