Michaelsvesper in Neuss Evangelischer Bischof predigt in St. Quirin

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen im Raum Neuss lädt zur 39. ökumenischen Michaelsvesper ein. Sie steht unter dem Leitwort „Ein hörendes Herz“ und beginnt am Sonntag, 24. September, um 19 Uhr in der Basilika St. Quirin. Es predigt Landesbischof Karl-Hinrich Manzke von der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe. Mit dabei sind die anerkannten Ritterorden und Michaelsbrüder. Die Kirchenmusik verantwortet Kantor Joachim Neugart. Im Anschluss ist ein Empfang im Kardinal-Frings-Haus am Münsterplatz vorgesehen.In der Zeit von Sommer 1998 bis Dezember 2009 war Karl-Hinrich Manzke Superintendent des Kirchenkreises Aurich. Zugleich war er langjähriges Mitglied der hannoverschen Landessynode und von 2001 bis 2007 auch Vorsitzender des Ausschusses für Schwerpunkt und Planung kirchlicher Arbeit. Im Frühjahr 2011 berief ihn der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Beauftragten des Rates für die Seelsorge in der Bundespolizei.Seit April 2014 hat Landesbischof Manzke das Amt des Catholica-Beauftragten der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands inne.