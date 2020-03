Bewerbung für Sommerspiele 2032 : Wie Neuss von Olympia profitieren kann

Neuss Michael Mronz, Initiator von „Rhein Ruhr City 2032“, besucht die IHK in Neuss und betont die Chancen, die Olympia 2032 für Stadt und Region bietet.

Die Region nach vorne bringen – und zwar mit Olympia 2032. Das ist das Ziel von Michael Mronz, Initiator der privatwirtschaftlich gestarteten Initiative „Rhein Ruhr City 2032“. So steht die Bewerbung der Region Rhein-Ruhr für die Olympischen und Paralympischen Spiele in zwölf Jahren unter dem Motto „Nicht ‚für’ Olympia, sondern ‚durch’ Olympia“. Bisher zeigte sich die Stadt beim Thema Olympia-Bewerbung eher zurückhaltend und verwies auf den Kreis. Dieser befürwortet die Ausrichtung der Spiele in der Region, was der Sportausschuss mit einer Sitzung zum Thema „Wir machen Olympia“ verdeutlichte. Mronz rüttelte während seines Vortrages bei der IHK auf, sich für die Sommerspiele zu engagieren. Die IHK Mittlerer Niederrhein sprach sich einstimmig für eine Bewerbung der Region Rhein-Ruhr aus.

„Wir wollen eine nach vorne gerichtete Kommunikation“, so Mronz. So solle man künftig nicht an vergangene Sommerspiele denken, sondern vielmehr die Möglichkeiten der Zukunft sehen. Das wird auch in einem kurzen Film deutlich, den er zu Beginn seines Vortrages zeigt. Kinder und Jugendliche aus der Region, die von ihrem großen Traum erzählen: in zwölf Jahren an den Olympischen Spielen teilnehmen – am besten zu Hause, in der eigenen Sporthalle. „90 Prozent der Sportstätten sind bereits vorhanden“, so Mronz. Dies sei einer der großen Vorteile der Region bei einer möglichen Bewerbung um die Ausrichtung der Spiele. Das Gegenargument, dass die Sportstätten in zwölf Jahren nicht mehr zeitgemäß seien, entkräftet er: „Die Sportstätten wollen wettbewerbsfähig bleiben und sind in regelmäßiger Nutzung.“ So würde auch ohne Olympia im Laufe der Zeit in sie investiert werden.