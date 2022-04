Michael Kalus feiert 65. Geburtstag : Der Wirtschaftsprüfer, der fast ein Rockmusiker geworden wäre

Neuss Es fehlte nicht viel in den 1970er- und 80er-Jahren und der bekannte Neusser Wirtschaftsprüfer Michael Kalus hätte als Bassgitarrist oder Konzertveranstalter die Rockmusik zu seinem Beruf gemacht.

Auch als 65-Jähriger denkt Michael Kalus nicht ans Aufhören, wohl ans kürzer treten: freitags hat er heute bereits frei, montags kommt er erst am Mittag ins Büro. Die so gewonnene Zeit nutzt er fürs Reisen und Fahrradfahren, gern auch mit seiner Frau. Marion Tiefenbacher-Kalus ist eine bekannte Gastronomin, leitet den Neusser Verkehrsverein, bietet kulinarische Führungen an und schreibt als Studentin der Fern-Uni Hagen ihre Bachelorarbeit über die Zeche Zollverein in Essen . Das Ehepaar Kalus lebt im Stadionviertel; zur Familie gehören drei Kinder.

Wer in Neuss über Michael Kalus spricht, der denkt zunächst an den erfolgreichen Wirtschaftsprüfer, erinnert sich dann aber meist auch schnell an den Rockmusiker, der einst in Bands wie Max, Mainpoint und Weltklang den Bass zupfte. Nach langer Pause fand er vor sechs Jahren in die Szene zurück, spielt bei Sunny Side Up und Blimp mit Heiner Berkefeld, Pinky Steinhäuser, Stefan Gesell und Johannes Lörper, die sich zum Schützenfest 2022 von R.E.M.‘s Man on the Moon für den Song „Kirmesziet“ inspirieren ließen. Apropos Schützenfest: Michael Kalus marschiert im „Lust“-Zug „Nüsser 99er“ mit.