Fleischer-Innung im Rhein-Kreis Zwei Innungsmetzger feiern Jubiläum

Bis vor sechs Jahren haben Herbert Jahnz und seine Frau Inge ihre Metzgerei an der Bergheimer Straße in Neuss-Reuschenberg betrieben. Als eine größere Investition in der Wurstküche anstand, entschieden sie angesichts der Tatsache, dass sie in einem gemieteten Haus waren und kein Nachfolger in Sicht war: Das macht keinen Sinn. Seither sind die beiden an fünf Tagen in der Woche in einem Verkaufswagen auf Märkten und Plätzen in Neuss zu finden. Der Umstieg auf den Marktwagen ist Herbert Jahnz aber nicht leichtgefallen. „Ich habe 40 Jahre Wurstküche hinter mir und immer gerne gearbeitet.“