„Reise und Camping“ in Essen Rhein-Kreis Neuss wirbt auf Urlaubsmesse für die Region

Vom großen Angebot für Radfahrer bis hin zu vielfältigen Kunst- und Kulturerlebnissen – der Rhein-Kreis Neuss hat einiges für Touristen zu bieten. Das will die Kreiswirtschaftsförderung nun gemeinsam mit dem Verkehrsverein der Stadt Neuss und der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen auch den Besuchern der Reisemesse „Reise + Camping“ in Essen vermitteln. Vom 28. Februar bis 3. März sind sie in den Essener Messehallen mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. Zentrales Motto: „Mit dem Rad zu Rittern, Römern, Heiligen – Bei uns im Rhein-Kreis Neuss kommt Geschichte in Fahrt.“