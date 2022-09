Messe im Rhein-Kreis Neuss: Das Wohnmobil liegt voll im Trend​

Der Caravan Salon Düsseldorf lockte in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an, darunter auch viele Neueinsteiger. Foto: Messe Düsseldorf

Rhein-Kreis Der Camping-Boom ist seit der Pandemie ungebrochen. Über 235.000 Messegänger besuchten den diesjährigen „Caravan Salon“ in Düsseldorf. Doch in der Branche gibt es auch ein größeres Problem. Eine Bilanz.

Die Urlaubsform Caravaning gewinnt aktuell immer größerer Beliebtheit. Darauf deuten zumindest die Besucherzahlen des diesjährigen „Caravan Salon“ in Düsseldorf hin. An den zehn Laufzeittagen der Messe informierten sich mehr als 235.000 Caravaning-Fans aus 72 Ländern in 16 Hallen über das Angebot von 736 Ausstellern aus 34 Ländern. Auch viele Besucher aus dem Rhein-Kreis zog es nach Düsseldorf.

Wienkamp kommt jedoch in seinem Fazit nicht ohne Verweis auf die aktuellen Probleme in der Branche aus. Denn Lieferschwierigkeiten und daraus resultierende lange Wartezeiten bei Bestellungen von Kunden haben ihre Wirkung gezeigt. So sagt Holger Siebert, Geschäftsführer der Eura Mobil GmbH und der Trigano Deutschland KG: „Der diesjährige Caravan-Salon war gekennzeichnet von großem Interesse am Produkt, schlechter Lieferfähigkeit und hoher Unsicherheit über die Zukunft.“