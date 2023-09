Merle Ruers aus Neuss bei Invictus Games Der Prinz, die Herzogin und ich

Merle Ruers war im Herbst vergangenen Jahres zu einem Auslandssemester in Mississippi, USA, als ihre Mutter Anne ihr von den Invictus Games erzählte, die 2023 in Düsseldorf stattfinden sollten. Der Nachbar der Familie, Oberstleutnant Ulf Schröder, gehört der Bundeswehr an und war als solcher für die Organisation des internationalen Sportereignisses für Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben, mit verantwortlich.