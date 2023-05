„Melodys Kinderparadies“ in Neuss Show mit exotischen Tieren – Stadt kündigt Prüfung an

Zum zweiten Mal wurde für Sonntag eine Demonstration am Reuschenberger Kirmesplatz angemeldet, um ein Zeichen gegen „Melodys Kinderparadies“ zu setzen – eher eine Randnotiz in Anbetracht dessen, was sich zuletzt rund um die Hüpfburgenlandschaft, bei der auch exotische Tiere wie Tiger zum Einsatz kommen, abgespielt hat. Am Freitag beschäftigte das Thema auch den Rat. Neben einer Anfrage von Thomas Kaumanns (CDU), der unter anderem wissen wollte, warum eine Fläche zur Verfügung gestellt wurde, die auch als Bolzplatz genutzt wird, legte Thomas Schwarz (Tierschutz hier!) den Fokus auf die Zukunft und wollte von der Stadt dargelegt bekommen, wie sie künftig mit Anfragen aus dem Wildtier-Metier umgehen möchte.