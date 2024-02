Melli-Beese-Straße in Neuss Neues Quartier soll Ende 2025 fertig werden

Im mehr als 850 Seiten starken Nachschlagewerk „Die Straßen von Neuss“ sucht man den Namen noch vergebens. Dies ist allerdings nicht verwerflich, schließlich ist es ein ganz neues Quartier, das an der Stadtgrenze zu Düsseldorf entsteht – das den Namen der Melli-Beese-Straße tragen wird. Der einst vom Kulturausschuss gebilligte Straßenname erinnert an die Flugpionierin Melli Beese, die 1896 in der Nähe von Dresden geboren wurde und 1925 starb. Beese erwarb am 13. September 1911 als erste Frau in Deutschland eine Privatpilotenlizenz, betrieb eine Flugschule und konstruierte Flugzeuge. Andere Straßen im Quartier erinnern bereits an Pioniere der Luftfahrt – wie zum Beispiel die Lindberghstraße, in Anlehnung an Charles Augustus Lindbergh, der im Mai 1927 als Erster im Nonstop-Alleinflug den Atlantik überquerte.