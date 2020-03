Siebenmonatige Melis : Baby aus Neuss hilft nur das teuerste Medikament der Welt

Neuss Zwei Millionen Euro. So viel kostet das Medikament, das Melis Benli das Leben retten könnte.

Mittlerweile gibt es ein Medikament, das mit nur einer Spritze Heilung verspricht – Zolgensma, ein Produkt des Schweizer Pharmakonzerns Novartis. Aufgrund der geringen Anzahl der Betroffenen und der eingeschränkten Verfügbarkeit von Zolgensma kostet die einmalige Behandlung jedoch rund zwei Millionen Euro. Zwei Millionen Euro, die Melis Leben retten können. Die kleine Neusserin bekommt das Medikament nicht von der Krankenkasse erstattet, obwohl sie in Deutschland als Härtefall eingetragen ist. Ihre Tante Beyda Kocak berichtet, dass die Familie dagegen klagen möchte und versucht, Druck zu machen. Da Zolgensma in Deutschland noch keine Freigabe hat, könne dies jedoch schwierig sein und der Zustand von Melis verschlechtere sich. „Sie kann nicht mehr richtig schlucken und lebt permanent mit einer Sonde, über die sie ernährt wird“, so Kocak, „wenn sie das Medikament nicht bald bekommt, sehe ich für ihre Zukunft schwarz.“

Kocak möchte die Öffentlichkeit auf die Krankheit ihrer Nichte aufmerksam machen – auch, um Spenden zu sammeln. „Wir haben schon Markus Lanz und auch Stern TV angefragt. Die Lichter und Kameras sind aber eine große Belastung für Melis.“ Novartis stand in den vergangenen Monaten in der Kritik, da der Konzern Zolgensma dieses Jahr an 100 betroffene Kinder verlosen will. Florian Lanz, Sprecher des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen, sagte vergangenes Jahr gegenüber der Tagesschau, dies mache die Behandlung für erkrankte Kinder zu einem „Glücksspiel“.