„Mein Trainingsraum“ in Norf : Ein Fitness-Center für viele unterschiedliche Trainer

Lukas Gennrich macht in einer Gewerbehalle an der Mainstraße ein Trainingsangebot mit eigenem Konzept. Und wer will, der bekommt seinen eigenen Schlüssel für „Mein Trainingsraum“, wie das Center heißt. Foto: Susanne Dobler

Neuss-Norf Mit dem eigenen Schlüssel ins Fitnesscenter: Das ermöglicht Lukas Gennrich Sportlern und anderen Trainern, die sich in „Mein Fitnessraum“ austoben wollen. Aber das ist nicht das einzig Neue an seinem Konzept.

Von Iris Wilcke

Das ist hier wie eine WG, nur ohne Übernachten,“ so beschreibt Lukas Gennrich, der seit mehr als zehn Jahren als Physiotherapeut und Personal-Trainer im Neusser Süden selbständig ist, das Konzept von „MeinTrainingsraum“ in Norf. Der 37-Jährige hat einen exklusiven Co-Workouting-Space auf 400 Quadratmetern in einem Gewerbeloft an der Norfer Mainstraße geschaffen und erklärt, wie diese „persönliche Alternative zum Fitnessstudio“ funktioniert: „Für Menschen, die trainieren möchten, bietet der Raum Privatsphäre für ein freies und individuelles Workout nach dem eigenen Bedarf. Wer möchte, kann sich Fachkräfte dazu buchen, an Kursen teilnehmen oder physiotherapeutische Behandlungen in Anspruch nehmen.“

Gleichzeitig soll der Raum aber auch anderen Trainern, Therapeuten oder Coaches die Möglichkeit geben, ein eigenes Business zu starten und ihre Dienstleistungen dort anzubieten. Zur Verfügung stehen – neben dem großen Workout-Raum – ein Kursraum sowie drei kleinere Behandlungsräume. Umkleiden, Duschen und Toiletten sind ebenso vorhanden, wie eine Kaffeetheke mit Kühlschrank. Für Seminare, Fortbildungen oder Lehrgänge können bis zu zwölf Personen an Tischen Platz nehmen, die Veranstaltungstechnik wie Beamer und Leinwand sind ebenfalls vor Ort.

In der Auswahl der Trainingsgeräte ist ein Aspekt ganz wichtig für den jungen Unternehmer: „Die Menschen sollen sich hier wirklich bewegen und nicht nur vom Bürostuhl auf den Sitz am klassischen Fitnessgerät umziehen.“ In dem hellen und luftigen Raum sind sodann Möglichkeiten für ein rückengerechtes und funktionelles Training gegeben – überwiegend im Stehen und viel mit dem eigenen Körpergewicht arbeitend: Seilzugapparate, Klettergriffe für Ninja- oder Griffkrafttraining, Hangel- und Kletteroptionen, ein Boxsack und viele Kleingeräte wie Gewichte, Pilates- oder Faszienrollen und Medizinbälle. Lang- und Kurzhanteln erlauben ein kraftorientiertes Training. Laufband, Fahrrad, Rudergerät und ein sogenanntes Airbike, das Beine und Arme gleichermaßen beansprucht, stehen für ein Ausdauerprogramm bereit.

Um das Gefühl von „MeinTrainingsraum“ zu vollenden, erhält jeder Co-Professional und jeder Individual-Sportler einen eigenen Schlüssel zu den Räumlichkeiten und kann monatlich bestimmen, zu welchen Zeiten dieser funktioniert. Danach richtet sich der Preis für die Nutzung (zwischen 25 und 75 Euro pro Monat).