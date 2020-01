Neusser Gaststätte bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ : Flotte Theke sieht sich selbst im TV

Neuss Mitten in der Woche war die Gaststätte „Flotte Theke“ am Theodor-Heuss-Platz rappelvoll: Rudelgucken war angesagt, denn um 17.55 Uhr ging auf Kabel eins das Lieblingslokal vieler Neusser, insbesondere der Fortuna-Fans auf Sendung.

Alle knapp 50 Sitzplätze waren belegt, rund 40 weitere Thekenplätze hatten ebenfalls gute Sicht auf drei Bildschirme. Die Inhaber Alexandra „Alex“ Heinz und ihr Mann Ralph hatten die Gaststätte und Sportsbar in die von Kabel eins ausgestrahlte Doku-Soap „Mein Lokal – Dein Lokal“ gebracht und stellten sich in einem Wettbewerb vier weiteren Gasthäusern. Innerhalb einer Woche werden die Restaurants und ihr Speisenangebot sowohl von den Mitbewerbern als auch von dem Profi- und Fernsehkoch Mike Süsser (49) getestet und bewertet.

In dieser Woche ging es um die rheinische Küche, Mitbewerber waren das Fährhaus Zons, „La Piazza“ in Kerpen, das Restaurant „Friedrichs“ in Krefeld und „Father & Son“ aus Wegberg. Mike Süsser, der den knapp einstündigen Bericht über die „Flotte Theke“ und ihr Angebot moderierte, startete die Reportage mit einem kurzen Stadtporträt von Neuss, natürlich mit Hafen und Hauptbahnhof, dem gegenüber die „Flotte Theke“ seit mehr als 50 Jahren beliebter Treffpunkt ist. „Wir sind der älteste familiengeführte Gastronomiebetrieb in Neuss“, sagt Alex Heinz und rühmt von vornherein ihre Küche als „rheinisch, ehrlich, gut“. Dann zogen die vier Mitbewerber ein, inspizierten Lokal und die kleine Küche: „Lange Arbeitswege hat der Koch Jörg Ross hier nicht!“