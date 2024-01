Mehrwertsteuererhöhung für Gastronomie In diesen Neusser Restaurants wird es ab Januar teurer

Der erste Restaurantbesuch im neuen Jahr wird sich bei vielen Neussern im Portemonnaie noch stärker bemerkbar machen als 2023. Denn ab dem 1. Januar 2024 steigt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder von sieben auf 19 Prozent an. Viele Gastronomen hatten im Vorfeld dagegen protestiert. Die Erhöhung gilt für alle Bereiche mit Service in Restaurants, Cafés und Hotels. Speisen außer Haus sind von der Steuererhöhung ausgenommen. Im Jahr 2020, wurde die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent abgesenkt, um die Gastronomen während der Pandemie und der anschließenden Inflation zu entlasten. Zum Januar 2024 gilt wieder der alte, höhere Steuersatz. Die Bundesregierung erhofft sich davon rund drei Milliarden mehr Steuereinnahmen.