Diskussion in Neuss : Mehr Bio in Kantinen: Stadt kündigt Gespräche an

Mehr Bio in Kantinen: Stadt kündigt Gespräche an

Neuss Der Ernährungsrat des Rhein-Kreises setzt sich für nachhaltigere Speise-Pläne in Neusser Kantinen und Mensen ein. Aber tut die Verwaltung genug, um dieses Ziel zu erreichen? Die Meinungen in der Politik gehen auseinander.

(jasi) Es war der Tagesordnungspunkt, über den in der jüngsten Sitzung des Beschwerdeausschusses am angeregtesten diskutiert wurde: Der Ernährungsrat des Kreises hatte eine Anregung formuliert, mit der eine kulinarische Wende eingeläutet werden soll – für mehr Einsatz von Bio-Lebensmitteln in Kantinen von Rathaus, Schulen und Co. Über die Sinnhaftigkeit dieses Ziels herrschte Einigkeit unter den Mitgliedern, nicht jedoch über die Frage: „Tut die Verwaltung genug, um dieses Ziel zu erreichen?“.