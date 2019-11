Besucherrekord für 2019 : Mehr als 400 Gäste kommen zu „Was gibt’s Neuss?“

Jörg Philippi-Gerle lädt wieder in die Wetthalle. Foto: St. Augustinus Gruppe

Neuss Bei der 94. Auflage der Netzwerkveranstaltung „Was gibt’s Neuss“ in der Wetthalle am Donnerstag wird es einen Besucherrekord für das Jahr 2019 geben.

Beide Schirmherren sind da. Die wichtigsten Akteure aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind da. Viele Schützenkönige, Vertreter der Kammern, der Sportvereine, aus der Politik. Und alle fragen sich: „Was gibt’s Neuss?“ Bei der 94. Ausgabe des Netzwerkevents, das die Neuß-Grevenbroicher Zeitung gemeinsam mit SIGNA seit 2006 ausrichtet, wollen mehr als 400 Gäste am Donnerstag ab 19 Uhr in der Wetthalle dabei sein. Das ist die höchste Besucherzahl des Jahres 2019. Und wer dabei ist, findet eine Menge Gesprächsstoff. Denn Neuss ist in Bewegung. Neuss ist im Aufbruch.