Verkehr in Neuss : Geduldsprobe! Stau auf der Michaelstraße

Die Fahrradstraße ist Vision, der Stau auf der Michaelstraße ist real. Seit Montag ein gewohntes Bild: ein Autoknäuel am Platz vor dem Weißen Haus. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Baustelle auf der Zollstraße, Mega-Rückstau in der Michaelstraße bis zum Hamtorplatz. Anarchische Zustände am Montag, Linderung am Dienstag, freie Fahrt soll es am Donnerstag wieder geben.