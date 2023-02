Geplantes Projekt in Neuss Runder Tisch nach Boulebahn-Protest geplant

(jasi) Es ist zwar kein Fußballspiel, doch bei dieser „Partie“ geht es nun in die Verlängerung. Auf Initiative der Kooperation „Rot-Grün Plus“ hatte der Bezirksausschuss für die Innenstadt beschlossen, im Viertel rund um Obererft und Meertal eine Boulebahn zu bauen. Eigentlich schien der Weg frei für das Projekt – doch dann beteiligten sich rund 50 Anwohner an einer Petition, die die Boulebahn an der geplanten Stelle verhindern soll. Die CDU griff das Thema auf und formulierte einen Dringlichkeitsantrag, der am Dienstag in der Bezirksausschusssitzung aufs Tableau kam. Darin forderte sie, den Bau auszusetzen und den Bedarf sowie mögliche Alternativen zu untersuchen.