Interkommunales Radverkehrsprojekt Meerbusch sucht Anschluss ans Radnetz Neuss

Die Stadt Neuss hat ihre Hausaufgaben schon gemacht. „Man nimmt in Meerbusch schon wahr, dass der Radweg an der Bataverstraße in Neuss sehr gut ausgebaut wurde“, sagt anerkennend Felix Nieberding (CDU), der Vorsitzende des Mobilitätsausschusses der Nachbarstadt. Die will sich nun ins Zeug legen und die Fortsetzung auf Meerbuscher Seite forcieren. Am 12. März, so kündigt Meerbuschs Technischer Beigeordneter Andreas Apsel an, wird er dazu dem Ausschuss für Klima, Umwelt und Bau einen entsprechenden Ausbauvorschlag präsentieren.