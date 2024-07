Tierisches Yoga im Rhein-Kreis Neuss „Alpakas sind Experten der Achtsamkeit“

Davon wollen sich zehn Teilnehmerinnen aus dem Rhein-Kreis Neuss und Umgebung selbst überzeugen: Doch bevor es auf die Alpaka-Weide geht, stellt Lukas Kern vom Hoppe-Hof die Tiere vor: Seit November leben die vier auf dem Anwesen und hätten – so fügt er mit einem Schmunzeln hinzu – schon richtig Freude am Yoga gefunden. Um eine der häufigsten Fragen vorwegzunehmen: Alpakas können genau wie Lamas spucken, allerdings machen sie das nur, wenn sie sich bedroht fühlen, erklärt Kern. Und da die Tiere ihr Geschäft nur an festen Stellen verrichten, brauche man keine Sorge haben, seine Yogamatte versehentlich in Alpaka-Köttel zu legen. Mit der Bitte, die Alpakas nicht zu füttern – ihre drei Mägen seien nur Gras gewohnt – wird die Yoga-Gruppe auf die Weide gelassen.