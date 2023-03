In Meerbusch Neusser lebensgefährlich verletzt in Grünstreifen aufgefunden

Neuss · Einen schwer verletzten Neusser haben Polizisten in einem Grünstreifen in Meerbusch gefunden. Der 31-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

31.03.2023, 11:25 Uhr

Der 31-Jährige wurde in eine Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Der Polizei fand den Mann gegen 20.15 Uhr am Donnerstag, 30. März. An der Meerbuscher Straße, im Bereich der Haltestelle Haus Meer, lag der Mann schwer verletzt in einem Grünstreifen. Warum der Mann mit seinem Roller gestürzt ist, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Es ist möglich, dass es sich um einen medizinischen Notfall oder einen Verkehrsunfall gehandelt hat. Vor Ort war nicht nur die Polizei, sondern auch ein Unfallaufnahmeteam. Der Verletzte schwebt in Lebensgefahr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Ursache hat das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

(NGZ)