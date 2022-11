Medizinerkongress „Update“ in Neuss Ein Trio für moderne Orthopädie

Petri, der vor anderthalb Jahren am „Etienne“ die Nachfolge von Jörg Jerosch angetreten hat und „schon sehr gut in Neuss angekommen ist“, freute sich, dass endlich ein persönlicher Austausch mit den Kollegen vor Ort möglich ist. Er erklärt, warum auch die Patienten davon profitieren: „Es ist wichtig, dass sich die behandelnden Mediziner, ob niedergelassen oder in den Kliniken, über aktuelle Entwicklungen informieren und austauschen, damit wir diese in unseren Behandlungen einsetzen können.“ So gebe es zum Beispiel in den biologischen Therapien des Kniegelenks eine „enorme Weiterentwicklung“ und auch in Sachen Bildgebung oder minimal-invasiver Operationen sei viel passiert, berichtet Gensior.