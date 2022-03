Medizin in Neuss : Neuer Schwerpunkt am Lukaskrankenhaus

Neuss Die Thoraxchirurgie wird als eigene Klinik ausgegliedert und erweitert. Als neuer Chefarzt wird Jan Martin Beron berufen, der den Patienten schwere Eingriffe möglichst ersparen will.

Im Rheinland Klinikum geht eine neue Fachabteilung an den Start: Am Standort Lukaskrankenhaus wird zum 1. April die Klinik für Thoraxchirurgie eröffnen. Chefarzt ist Dr. Jan Martin Beron, dem das Lukaskrankenhaus bestens vertraut: Seit fast drei Jahren arbeitete er dort einmal wöchentlich als Leitender Arzt in der Chirurgischen Klinik I (Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie) in seinem Spezialgebiet. Nun wird die Thoraxchirurgie in eine eigenständige Klinik ausgegliedert und erweitert.