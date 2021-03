Unternehmen aus Neuss : Medizintechnik seit Corona stärker gefragt

Jochen Spicker (l.), Gründer des Unternehmens „Medical Equipment“, mit seinen Mitarbeitern Thorsten Bühlow und Britta Ziemes. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Das Neusser Unternehmen „Medical Equipment“ mit Sitz in Holzheim ist auf Reha- und Medizintechnik spezialisiert und spürt die Corona-Folgen.

Seit über 25 Jahren versorgt der Neusser Jochen Spicker seine Kunden mit spezialisierter Medizintechnik und Reha-Hilfsmitteln vom Rollstuhl bis zum Badewannenlifter. Während in der Corona-Pandemie die Krankenhäuser in den Fokus rückten, erlebte auch das in Holzheim ansässige Unternehmen „Medical Equipment“ eine erhöhte Nachfrage im Bereich Medizinprodukte. Jochen Spicker und seine Mitarbeiter versorgen rund 80 Krankenhäuser, darunter mehrere Unikliniken, ebenso viele niedergelassene Ärzte und rund 50 Seniorenheime mit hochtechnisierten Geräten und Reha-Hilfsmitteln.

Das Unternehmen sorgt auch dafür, dass die Geräte gewartet und geprüft werden: „Meine speziell ausgebildeten Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Geräte in Betrieb bleiben können, denn sie müssen in vorgeschriebenen Abständen geprüft werden“, erklärt Spicker. Das Medizinprodukte-Gesetz behält natürlich auch in diesen Zeiten seine Gültigkeit, allein elf Mitarbeiter sind damit beschäftigt, medizinische Geräte durch turnusgemäße Prüfung im Betrieb zu halten. Kein Wunder also, dass das wichtigste Kapital des Unternehmens das Wissen und die Ausbildung der Mitarbeiter sind.

Während die Firmensparte der Medizinprodukte derzeit gut nachgefragt wird, macht sich die Pandemie im Bereich der Reha-Produkte spürbar bemerkbar. „In diesem Bereich haben wir rund zehn bis 15 Prozent Rückgang erlebt“, erklärt Spicker. Vor allem, da Ältere weniger zum Arzt gingen und auch Behandlungen aufgeschoben würden, sei der Bedarf gesunken. In diesem Bereich hilft dem Unternehmen das Kurzarbeitergeld. Insgesamt ist das Unternehmen gut durch das vergangene Jahr gekommen. Auch wenn sich der Firmengründer Spicker wünschen würde, die Pandemie würde die Menschen aus ihren Fängen entlassen. „Unsere Wirtschaft funktioniert als Kreislauf“, stellt er fest. Von den vielen Dingen, die das Leben schön machen, ganz zu schweigen.

Insgesamt 30 Mitarbeiter beschäftigt Jochen Spicker in Holzheim in den zwei Unternehmenssparten Reha-Produkte und Medizinprodukte. Dabei könnte er mehr Mitarbeiter in Lohn und Brot bringen, aber der Fachkräftemangel macht ihm Sorgen. „Auch wenn ich jemanden frisch von der Uni einstelle, kann ich ihn noch lange nicht zum Prüfen los schicken“, erklärt Spicker. Neben einem Studium brauchen die Mitarbeiter zusätzliche Schulungen, speziell für die zu prüfenden Geräte. Genau diese Schulungen finden derzeit corona-bedingt nicht statt. Daher sind seine gut ausgebildeten, erfahrenen Mitarbeiter sein größtes Kapital.