Neusser Schüler engagieren sich : Auf zwei Rädern durch drei Länder

Neuss Max Soliman und Eric Koksch von der „International School on the Rhine“ werden zwischen dem 29. Juli und 2. August 261 Kilometer mit ihren Fahrrädern zurücklegen – und zwar für einen guten Zweck.

Sie verbinden ein schulisches Projekt mit der guten Tat: Max Soliman und Eric Koksch sind beide 17 Jahre alt und besuchen die 11. Klasse der „International School on the Rhine“ (ISR). Im Rahmen des Projekts „Creativity, Activity and Service“ (CAS) mit dem Oberthema „Global act local“ ihrer Jahrgangsstufe werden sie zwischen dem 29. Juli und 2. August rund 261 Kilometer mit ihren Fahrrädern zurücklegen. Und dabei Spenden für die Tandem-Stiftung Burkhard Zülow „erfahren“, die sich die gemeinsame sportliche Förderung von Schülern mit und ohne geistige Behinderung auf die Fahnen geschrieben hat.