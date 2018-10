Maskottchen treffen sich im Rheinpark-Center in Neuss

Neuss Wer am Samstag im Rheinpark-Center einkaufen war, der traf zwischen Hosen und T-Shirts Biene Maja, und beim Mittagessen saß Benjamin Blümchen am Tisch nebenan. Grund dafür war das erste Maskottchentreffen im Rheinpark-Center.

Am Samstag und noch einmal am gestrigen Montag fanden rund zehn Maskottchen ihren Weg in die Shoppingmall. Immer zur vollen Stunden liefen sie Maskottchen durch das Einkaufszentrum und boten den kleinen und manchen großen Gästen die Möglichkeit für Umarmungen und Fotos. Dabei strahlten viele Kinder, als plötzlich Peppa Wutz oder Käpt’n Sharky vor ihnen standen. Und auch einige Eltern fühlten sich in ihre Kindheit zurückversetzt als Wickie oder Heidi durch die drei Etagen der Mall liefen. Highlight des Maskottchentreffens war neben der Bühnenvorstellung, bei der alle Charaktere vorgestellt wurden, vor allem das Maskottchenrennen, bei dem die Kinder mit ihren Helden aus Film und Fernsehen zusammen über die aufgebaute Fläche flitzen durften. Im Anschluss daran, gab es dann für alle Sportler einen Pokal fürs Mitmachen.

Wie Alexandra Schröder vom Center-Management betont, ist das Maskottchentreffen nur eine von vielen Veranstaltungen in der neuen Marketingstrategie des Rheinpark-Centers. Damit solle versucht werden, Kunden auch wochentags in das Einkaufszentrum zu locken. So besteht in den Herbstferien für die kleinen Besucher noch die Möglichkeit, an einem Workshop zum Ballon-Sculpturing teilzunehmen, bei dem aufgeblasene Luftballons zu Tieren und Figuren modelliert werden. Und an jedem ersten Freitag im Monat kann man abends bis um 22 Uhr einkaufen gehen.