10. November: Großer St. Martinsumzug der Neusser Schulen. Start ist um 17 Uhr in der Neusser Innenstadt.

10. November: Für den Umzug des Martins-Komitees Neuss Altstadt in der Innenstadt sollen sich die Schulkinder am 10. November auf dem Schulhof des Quirinus-Gymnasiums versammeln. Philip Benning, 1. Vorsitzender des Komitees, berichtet, dass derzeit noch eine separate Aufstellung der Schulen geprüft werde. Um 17.15 Uhr wird der Umzug in Begleitung von Musikgruppen schließlich losziehen – die Abschlusskundgebung auf dem Markt entfällt. Der Vorbeimarsch am St. Martin soll jedoch wie gewohnt am Münsterplatz stattfinden. Danach wird der Zug an unterschiedlichen Stellen in der Stadt aufgelöst.

10. November: Sankt Martinsumzug ab der Pestalozzischule in Grimlinghausen. Adresse: Pestalozzistraße 2 in 41468 Neuss. Beginn ist um 17 Uhr.

10. November: Im Barbaraviertel werden die Schul- und Kindergartenkinder St. Martin in diesem Jahr nicht im Umzug begleiten – er kommt zu ihnen. Am 10. November reitet er um 17 Uhr an der Barbarakirche los. Von dort aus führt St. Martin den Umzug – bestehend aus St.-Martins-Komitee und Musikverein – an den Kitas und Schulen vorbei. Dort sollen die Kinder an der Straße mit ihren Laternen Spalier stehen. Zur Belohnung erhalten sie dafür eine Martinstüte.

10. November: In Grimlinghausen lädt der Grimlinghausener Bürger-Schützenverein (BSV) für den 10. November zum Laternenumzug. Beginn ist um 17 Uhr an der Pestalozzischule. Die Kinder dürfen sich auf einen Weckmann freuen, Martinstüten werden nicht verteilt. Und auch das traditionelle Martinsfeuer wird es nicht geben.