Freitag, 8. November 2019

Hoisten Der Martinsumzug in Hoisten beginnt um 17.30 Uhr von der Grundschule. Am Festplatz an der Welderstraße kann man das Martinsfeuer und die traditionelle Mantelteilung sehen. Anschließend können die Kinder in der Grundschule ihre Martinstüten abholen.