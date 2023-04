Markus Schön von buero.de Nach dem Kaufhof-Aus – Investor treibt Pläne für Neuss voran

Von Rosenheim über Neuss, Schweinfurt und Cottbus bis Bremen! Unter dieser Marschroute wollte Markus Schön, Chef des Onlinehändlers „buero.de“, seine Vorstellungen von einem Warnhauskonzept an vielen verschiedenen Standorten in Deutschland realisieren. Wochenlang trieb er eine mögliche Übernahme von insgesamt 47 Filialen der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof öffentlich voran, legte das Vorhaben aber dann doch ad acta. Nachrichten, so begründete er damals, über einen größeren Personalabbau als angekündigt und die mögliche Schließung von weiteren Filialen hätten beim Management zu einem Sinneswandel geführt. Auch die Galeria-Filiale in Neuss (sie schließt zum 30. Juni) wollte Schön einst übernehmen – diese Variante ist aber ebenfalls vom Tisch.