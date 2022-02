Marienkirchplatz in Neuss : Mehr Licht für Problem-Bereich in der Innenstadt

Neuss Der Marienkirchplatz soll eine neue Straßenbeleuchtungsanlage erhalten. Durch diese gestalterische Maßnahme könnte auch das Sicherheitsempfinden erhöht werden.

(jasi) Beim jüngsten NGZ-Stammtisch zum Thema Drogenproblematik in der Innenstadt hatten sich Anwohner neben verschärften Kontrollen der Ordnungsbehörden auch eine bessere Beleuchtung in den Problem-Bereichen gewünscht. Für den Marienkirchplatz wurde nun ein neues Lichtpaket festgezurrt. So wird die bestehende Straßenbeleuchtungsanlage des Platzes erneuert und auch ergänzt – zwar ist lediglich von einer „gestalterischen Anpassung“ an den Theodor-Heuss-Platz und die Krefelder Straße die Rede, allerdings leuchten die neuen Anlagen gleichmäßiger und auch heller. Auch die Anstrahlung der Marienkirche wird erneuert, da diese nicht mehr betriebsfähig und eine Instandsetzung aufgrund ihres Alters nicht mehr möglich ist. Die Finanzierung erfolgt vollständig über das Innenstadtstärkungsprogramm. Die Tiefbauarbeiten werden durch die Untere Denkmalbehörde beaufsichtigt und begleitet, da im Bereich des Marienkirchplatzes eingetragene Bodendenkmäler vorhanden sind, und weitere Funde nicht ausgeschlossen werden können.