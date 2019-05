Schülerin aus Neuss siegt bei „Jugend forscht“ : Schülerin sucht nach der Lieblingsfarbe der Kaninchen

Neuss Wenn Oscar und Heidi Möller jemals eine Widmung in ihre Forschungsarbeit schreiben, müssten die Geschwister eigentlich zwei Kaninchen und Hunderten Triopskrebsen danken. Die beiden haben beim Schülerwettbewerb „Jugend forscht“ im Fachgebiet Biologie auf Landesebene (einen Bundesentscheid gibt es in ihrer Altersgruppe nicht) den ersten (sie) und zweiten Platz (er) erreicht – mit zwei spannenden Fragen: „Haben Kaninchen eine Lieblingsfarbe?

“ Und: „Vermehren sich Urzeitkrebse“ in einem großen Aquarium besser als in einem kleinen?

„Ich mache schon zum dritten Mal mit und jedes Mal habe ich mich mit den Krebsen beschäftigt“, sagt Oscar Möller (13). Der Schüler des Leibniz-Gymnasiums Dormagen hat mehr als 100 Krebse in verschieden großen Aquarien gezüchtet und fand in Versuchen schließlich heraus: Die Tiere im kleinen Becken sind nicht so stark gewachsen wie ihre Artgenossen im großen Bassin, haben sich aber besser vermehrt.