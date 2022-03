Erzbischöfliches Gymnasium in Neuss : Marienberg: Mädchenschule wichtiger Faktor bei Schulwahl

Neuss Das Erzbischöfliche Gymnasium Marienberg ist fester Bestandteil der Schullandschaft in Neuss. Dies wird auch so bleiben. Zudem werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Darauf weisen Schulleiter Norbert Keßler und die Stiftung Kinderheim St. Anna und Schule Marienberg hin. Damit bezieht die Schule auch noch einmal klar Position in der Schuldebatte. Im Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2022/23 wurden, so Keßler in einem Elternbrief, knapp 120 Schülerinnen aufgenommen. „Für uns war sehr interessant, dass in zahlreichen Gesprächen die Mädchenschule ein wichtiger Faktor für die Schulwahl war“, schreibt er.