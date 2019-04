Marienberg-Gymnasium Neuss : Eine Schule im Mozart-Fieber

Neuss Schülerinnen des Marienberg-Gymnasiums haben in vielen Wochen ein Konzert und ein Tanztheater mit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und auch über seine Person einstudiert.

Reglos liegt Katharina Huch unter einem schwarzen Tuch. Nur der Kopf der Oberstufenschülerin ist sichtbar. Die 18-Jährige spielt die Rolle von Wolfgang Amadeus Mozart, den soeben der Tod ereilt hat. Um ihn herum schweben Engel; auch seine Muse, die ihm zu Lebzeiten zu seinen musikalischen Geniestreichen verholfen haben soll. Dazu singt ein rund hundertköpfiger Chor aus dem Requiem, begleitet von einem Streichorchester. „Fünf Stunden Probe an einem Sonntagnachmittag – das schlaucht“, sagt Musiklehrer Arno Zimmermann. Er sei froh, dass sich nun endlich alles zusammenfüge; Orchesterspiel, Chorgesang und Tanz. Jetzt beginne bis zu den Aufführungen am 6. und 7. April der Feinschliff.

Unter der Leitung des Musik- und Sportlehrers arbeiten seit Beginn des Schuljahres rund 150 Schülerinnen am Marienberg-Gymnasium, plus Lehrer, Ehemalige und Eltern, an einem großen Projekt rund um das Mozart-Requiem. Zimmermann war die mehrschichtige Interpretation der letzten von dem Musiker selbst nicht mehr vollendeten Komposition eine Herzensangelegenheit. „Als Zwölfjähriger habe ich das Requiem im Schulchor auf einer Tour durch Spanien gesungen, seitdem lässt es mich nicht mehr los.“