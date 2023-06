Marie-Curie-Gymnasium Neuss Emmy Tressel – eine Schulleiterin auf Europakurs

Mit der Studien- und Lebenserfahrung in der Millionenstadt im Rücken ist Emmy Tressel im Schulwesen durchgestartet. Nach ihrem Referendariat in Köln-Weiden und einer Teilzeitstelle in Dinslaken unterrichtete sie in Dormagen, anschließend an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Grevenbroich und war dort zuletzt didaktische Leiterin. „Ich habe festgestellt, dass diese Führungsaufgaben spannend und abwechslungsreich sind – auf der einen Seite das Unterrichten und auf der anderen Seite das Koordinieren, zusammen mit unterschiedlichsten Menschen aus Stadt, Bezirksregierung und anderen Schulen.“ Also bewarb sich Emmy Tressel 2010 auf die Stelle als Schulleiterin am MCG.