Schule in Neuss : „Marie-Curie“ kooperiert mit Chemiekonzern Altana

Schule in Neuss

Neuss Das Marie-Curie-Gymnasium schloss vergangenen Freitag seinen ersten Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen.

Die zum Spezialchemiekonzern Altana gehörende Gesellschaft Actega Rhenania soll künftig bei der Förderung der Bildung in den Mint-Bereichen helfen. Ziel der Vereinbarung sei es, mehr Schüler für eine Berufswahl in den Fächern der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und so einen Beitrag zur Verringerung des Fachkräftemangels zu leisten.