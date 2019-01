Geschichten hinter der Kunst aus Neuss : Geliebte und Muse zugleich

Das Bildnis von Maria Theresia Zambaco, der in London lebenden Griechin, hat Edward Burne-Jones um 1870 als Gouache gemalt. Foto: Clemens-Sels-Museum

Neuss Edward Burne-Jones hat sie geliebt, Dante Gabriel Rossetti war von der Schönheit der Maria Theresia Zambaco fasziniert. Das Clemens-Sels-Museum besitzt die Bilder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie war eine Schönheit. Kam aus einer betuchten und angesehenen Familie, konnte Französisch, Italienisch und Griechisch, hatte Zeichnen und Malen gelernt, war Bildhauerin und vor allem Modell. Maria Theresia Zambaco, 1843 in London in die griechische Kaufmannsfamilie Cassavetti hineingeboren, war 17 Jahre alt, als sie den Arzt Robert Zambaco heiratete, nach Paris zog, und sie war 23, als sie sich von ihm trennte und mit zwei Kindern zurück nach England kam.

Auch Dante Gabriel Rossetti hat Maria Theresia Zambaco 1870 verewigt, aber mit Pastellkreide auf Papier. Foto: Walter Klein/CSM

1868 lernte sie in London den Maler Edward Burne-Jones (1833 – 1898) kennen. „Vermutlich, weil ihre Mutter ein Porträt der Tochter bei ihm bestellt hatte“, sagt Uta Husmeier-Schirlitz, die Direktorin des Clemens-Sels-Museum. Damit begann eine Affäre, die genau zwei Jahre dauerte. Beendet hat sie indirekt wohl Burne-Jones’ Ehefrau Georgina. Denn sie soll, so wird erzählt, einen Brief Zambacos an ihren Mann in dessen Kleidung gefunden haben, so dass er die Affäre schließlich beendete.

Info Geschichten aus der Kultur erzählen Die Serie „Geschichten hinter der Kunst“ meint alle Bereiche der Kultur: Theater, Musik und bildende Kunst. Ziel ist es, zu erzählen, was sich mit diesen oder jenen Dingen, Ereignissen oder Erlebnissen verbinden lässt. Wenn Sie eine derartige Geschichte erzählen möchten oder einen Tipp für eine Geschichte haben, schicken Sie eine Mail mit dem Thema an redaktion.kultur@ngz-online.de.

Aber ob er wirklich jemals darüber hinweggekommen ist? Wohl kaum. Das legen zumindest viele Bilder nahe, die Burne-Jones immer und immer wieder von Maria Theresia gemalt hat. Eines, eine Gouache, entstand vermutlich kurz nach dem Ende der Affäre 1870 und befindet sich seit 1965 im Besitz des Clemens-Sels-Museum, nachdem es ohnehin erst im 20. Jahrhundert auf den Kunstmarkt gekommen war.

Das intime Porträt soll zunächst gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sein. Was nicht wundert, wenn man sich das Motiv anschaut: „Burne-Jones hat damit auch zum Ausdruck gebracht, dass die Gefühle ihn machtlos gemacht haben“, sagt Husmeier-Schirlitz. Zambaco wirke zwar wie eine „Femme fragile“, sei aber wohl eher eine „Femme fatale“ gewesen, sagt sie. Zumindest habe die damalige Öffentlichkeit sie so gesehen, denn ihre Affäre mit dem angesehenen Vertreter der Präraffaeliten war nach ihrem Ende auch deswegen bekannt geworden, weil Zambaco mit Selbstmord gedroht haben soll.

Zambacos Schönheit jedoch hat nicht nur Burne-Jones angezogen. Auch sein Lehrer, der Maler Dante Gabriel Rossetti (1828 – 1882) war von Zambaco fasziniert (aber wohl nicht in sie verliebt) und malte sie bereits 1870 mit Pastellkreide. Aber eben auch viele andere schöne Frauen. „Das Schönheitsideal ist ein verbindendes Element in der Malerei der Prärafaelliten“, sagt Husmeier-Schirlitz, „die Modelle wurden gewiss nicht herumgereicht, aber es ist schon so, dass eine Frau mehrfach gemalt wurde.“ Bei Burne-Jones sei Zambaco eher ein Unikat, sagt sie (was auch mit der Liebe zu tun haben dürfte), Rossetti hingegen hat auch andere Modelle gemalt. „Oft antikisierend“, sagt die Kunsthistorikerin, mit mythologischen Bezügen und auf eine stilisierende Art.“