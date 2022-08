Neuer Schützenkönig in Neuss : Ein Grenadier regiert im Jubiläumsjahr

Neuss Marc Hillen entschied am Dienstagabend das Vogelschießen der Neusser Schützen für sich, als er mit dem 56. Schuss über seine drei Mitbewerber triumphierte. Sein Vorgänger schmiedet nach 1099 Tagen im Amt nun ganz andere Pläne.

Erst am Sonntagmorgen hatte Hillen seine Kameraden in seine Pläne eingeweiht. Über eine Bewerbung sei vorher schon mal gesprochen worden, erinnert sich Andreas Biletzki, der Oberleutnant des Zuges. „Aber es wurde nie ernst gemacht.“ Nun sei es eine „echte Hillen-Entscheidung“ gewesen, ergänzt Leutnant Klaus Wyrich: „Spontan, kreativ, zielführend.“

Krönung Ins Amt eingeführt wird die neue Schützenmajestät am Samstag beim Krönungsball in der Stadthalle. Beginn: 20 Uhr.

Hillen war der erste Bewerber dieses Zuges, der 1948 gegründet wurde. Eines der Gründungsmitglieder und nach Wyrichs Überzeugung auch der Retter des Zuges ist Theo Hillen, Vater und Zugkamerad der Schützenmajestät, dem an der Vogelstange am Ende Tränen in den Augen standen: „Ganz toll hat er das gemacht.“

In der Tat war dieses Vogelschießen nicht nur besonders lang, sondern auch besonders spannend. „Jeder hätte es werden können,“ sagt Schießmeister Joachim Pesch, so oft schien es, als würde der Vogel fallen – und pendelte doch nur unter dem Raunen einiger tausend Zuschauer.

Vier Bewerber waren an der Vogelstange erschienen, wo das Losglück entschied, wer den Anfang machen würde. Als erster musste Ben Dahlmann (37) vom Grenadierzug „de Pittermänner“ ran. Ihm folgte Stephan Meier (55), Major des Tambourkorps „In Treue fest“, der die Kopfhörer für den Schützen immer an Jochem Kirschbaum (60) vom Schützenlustzug „Schwemmböxges“ weitergab. Kirschbaum trat als erster Bewerber in der Vereinsgeschichte schon zum fünften Mal an. Am Ende jedes Durchgangs nahm Marc Hillen den Vogel ins Visier – bis er ihn am Ende von Runde 14 glatt spaltete. „Das wird ein super Jahr für uns“, versicherte er danach den vielen Gratulanten, bevor er auf den Schultern seiner Zugkameraden Leon Engels und Thomas Prinz zur Proklamation getragen wurde.