Gaststpiel in Neuss Der „Mann mit dem Todesrad“ zu Gast beim Weihnachtszirkus 

Der kleine Clown Spaghetti ist während der Pandemie zu einem jungen Mann herangereift. Von seiner Spontaneität und Frechheit im liebenswerten Sinne hat er zum Glück nichts eingebüßt. Mit einem Staubtuch wischt er über den kahlen Kopf eines Zuschauers in der ersten Reihe und schüttelt den Mantel in der Manege aus: Was erstaunt, ist die riesige Staubwolke.