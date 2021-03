Kostenpflichtiger Inhalt: Tresor mit Bettuch abgeseilt : Neusser steht wegen Einbruchs vor Gericht

Der Fall wird vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss/Düsseldorf „Erfolgreich“ eingebrochen, Tresor entdeckt, Beute mit Betttuch in den Garten abgeseilt – um dann am Abtransport zu scheitern. Ein 35 Jahre alter Mann aus Neuss soll der Komplize in dem Fall gewesen sein, der jetzt am Landgericht Düsseldorf neu aufgerollt wurde.