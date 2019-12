„Bürgermonitor“ in Neuss : Größere Wartehäuschen gewünscht

Neuss Manfred Hemmersbach ist sich sicher: So klappt das nicht mit dem Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr. Die Unterstellmöglichkeiten seien viel zu klein.

Manfred Hemmersbach ist sich sicher: So klappt das nicht mit dem Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr. Der 83 Jahre alte Norfer nimmt gerne den Bus, um in die Innenstadt zu fahren. An der Haltestelle Stadthalle/Museum steigt er in der Regel aus. Und da ist so einiges los: Denn dort ist nicht nur Endstation für die Straßenbahn 709, die aus Düsseldorf kommt, sondern verkehren auch sieben Buslinien (841, 849, 851, 852, 854, 874 und 875), in Richtung Innenstadt oder die umliegenden Ortschaften. Das heißt, dort gibt es viele Fußgänger, die warten und die Straßenseiten wechseln müssen.

Gerade am späten Nachmittag und frühen Abend kommen viele Fahrgäste aus Düsseldorf. „Und für die“, so Hemmersbach, „gibt es auf beiden Seiten der Augustinusstraße nur eine ungefähr vier Meter lange Unterstellmöglichkeit. Die meisten sind also allen Niederschlägen ausgesetzt und müssen so klatschnass in den Bus steigen.“ Außerdem sei der Unterstand für diejenigen, die einen der Busse in Richtung Innenstadt nutzen, viel zu weit vom Einstieg entfernt, verlangt werde aber vorne beim Fahrer einzusteigen. „Warum können die Wartehäuschen nicht größer sein“, fragt sich Hemmersbach. Platz genug sei doch vorhanden. Dass es anders, seiner Ansicht nach besser gehe, weiß er und nennt die ähnlich große Haltestelle an der Zollstraße/Hamtorwall mit entsprechend großen Wartezonen als Beispiel. Auf Nachfrage unserer Redaktion, antwortete das städtische Presseamt, dass die Wartehäuschen überprüft würden. Dass schließe sowohl die Notwendigkeit der Vergrößerung als auch die baulichen Möglichkeiten ein, heißt es weiter.