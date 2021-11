Wechsel im Stadtrat Neuss : Mandatsverzicht bei der SPD - Franken-Weyers rückt nach

Neuss Der Stadtrat tagt am Freitag, 5. November, doch Gina Jacobs ist nicht mehr dabei. Sie hat ihr Mandat niedergelegt. Bei der SPD-Ratsfraktion stehen nun einige Veränderungen an.

In der 19-köpfigen SPD-Ratsfraktion steht die erste personelle Veränderung an. Gina Jacobs (30), die bei der Kommunalwahl 2020 über die Reserveliste in den Stadtrat kam, hat ihr Mandat niedergelegt. Sie nennt dazu ausschließlich berufliche Gründe. Wenn der Rat am Freitag (5.) zusammentritt, wird Rosemarie Franken-Weyers ihren Platz einnehmen.