Künstler in Neuss geboren : Malerei von Max Clarenbach bei „Bares für Rares“

Horst Lichter moderiert die Trödelsendung auf ZDF. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Neuss In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter (Foto) stand kürzlich ein Bild von Max Clarenbach zum Verkauf. Viele bringen ihn mit der Düsseldorfer Malerschule in Verbindung. Aufgewachsen ist er jedoch in Neuss - und hatte dort einen prominenten Verwandten.

(ubg) In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ tauchen immer wieder unerwartete, aber ebenso interessante „Schätze“ auf. Kürzlich wurde dort etwa eine Malerei des 1880 in Neuss geborenen Künstlers Max Clarenbach angeboten. Mitgebracht hatte es ein Ehepaar aus Kerken, die das Bild von Clarenbachs Frau zur Hochzeit geschenkt bekommen hatten. Max Clarenbach und auch andere Düsseldorfer Künstler seien öfter zu Besuch in seinem Elternhaus gewesen, erklärte der Mann.

Sogleich angetan war Bares-für-Rares-Experte Albert Maier, wenngleich das Nordsee-Motiv untypisch für Clarenbach sei, der vorwiegend niederrheinische Landschaften gemalt hätte. Darunter waren auch Neusser Motive. Immerhin ist Clarenbach dort als zweites von sechs Kindern in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, sein Onkel war der bekannte Archäologe Constantin Koenen. Schon zu Neusser Schulzeiten habe Max Clarenbach gerne gezeichnet, mit 13 ging er dann an die Kunstakademie.