Kreativraum in Neuss Makerspace der Bibliothek wächst

Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass die Stadtbibliothek Neuss einen neuen Werk- und Kreativraum eröffnet hat – die malerische Gestaltung übernahm Claudia Ehrentraut. In dem sogenannten „Makerspace“ können Kinder und Jugendliche selbst aktiv werden: Rund 46 Aktionen wurden darin in diesem Jahr von Januar bis Oktober angeboten: Die lassen sich in folgende Themenbereiche einordnen: „Digitalisierung und technische Angebote“, denn das Makerspace bietet einen offnen Zugang zu Geräten wie zum Beispiel einem 3D-Drucker, einer Fotoausrüstung und einem Plotter; es bietet aber auch Platz fürs Gaming, Do-it-yourself-Projekte, Aktionen für einen niederschwelligen Zugang zum Programmierung und Coding sowie Urban Gardenig-Angebote.