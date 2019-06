Ehrenabend der Further Grenadiere : Peter Beylschmidt seit 70 Jahren Further Grenadier

Major Stefan Nollen (l.) und Adjutant Lukas Baron führen weiter das Grenadierkorps. Foto: Further Grenadierkorps

Nordstadt Auf dem Further Kirmesplatz hat der Aufbau der Fahrgeschäfte begonnen, am Donnerstag, 6. Juni, will Schützenkönig Heinz-Josef Bittner mit seiner Frau Ursula und in Begleitung von einigen Komiteemitgliedern eine erste Runde drehen.

Nach und nach werden also die Vorbereitungen abgeschlossen – und das schließt auch das Grenadierkorps ein. In der Reihenfolge der Korps haben die Grenadiere jetzt als letzte ihren Major hoch leben lassen. Das Thomas-Morus-Haus war dazu gut besucht.

Christoph Hütten, erster Vorsitzender des Korps, konnte zu diesem Anlass an der Spitze der zahlreichen Gäste auch den amtierenden Schützenkönig der Further St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft begrüßen. Nach einer kurzen Vorstellung von Major Stefan Nollen, der in seinem Amt durch Wahl bestätigt worden war, zog dieser in den Saal ein und ernannte in einer ersten Amtshandlung Lukas Baron vom Grenadierzug „Treue Kameraden“ zu seinem Adjutanten. Hauptmann des schwarz-weißen Korps wurde Lothar Ollig. Im weiteren Verlauf des Abends wurden zahlreiche Jubilare geehrt. Eine ganz besondere Auszeichnung wurde Peter Beylschmidt vom Grenadierzug „Ewig Blau“ verliehen, der dem Korps seit 70 Jahren angehört. Das hatte es seit Gründung des Korps noch nicht gegeben. Auch die Sieger des Korpsschießens wurden ausgezeichnet.

Höhepunkt des Abends war – mal wieder – die Verleihung des Großen Verdienstordens des Further Grenadierkorps, mit dem Hans Kalkmann bedacht wurde. Er gehört in diesem Jahr stolze 70 Jahre dem Further Regiment an und marschiert seit 37 Jahren im Grenadierkorps mit. „Eine feste und verlässliche Größe im Korps“, hieß es in der Laudatio.

(NGZ)