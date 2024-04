Maifeier der Gewerkschaften in Neuss Mit Solidarität für Arbeitnehmerrechte

Gemeinsam mit 5,7 Millionen organisierten Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern würden der DGB und die ihm angeschlossenen Einzelgewerkschaften jeden Tag für die Rechte der Beschäftigten kämpfen, sagte Fischer. Rückenwind gibt den Arbeitnehmervertretern dabei, dass sich alleine im vergangenen Jahr bundesweit 437.000 neue Kolleginnen und Kollegen einer Gewerkschaft angeschlossen haben. Das sei gerade in Zeiten wichtig, so Fischer, in denen „wieder unsägliche Rufe nach einem neuen Streikrecht laut werden.“ Die Antwort des DGB darauf heiße Solidarität. „Nur so lassen sich Arbeitsrechte erkämpfen“, so der ehemalige Polizei-Gewerkschafter Udo Fischer.