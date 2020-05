Tradition in Neuss Hoisten : Erstmals kein Maibaumsetzen im Ort

2020: die Maigesellschaft ohne Maibaum. Präsident Hans-Peter Neukirchen hofft, dass das eine Ausnahme bleibt. Foto: Dieter Staniek

Hoisten Der Maibaum in Hoisten ist normalerweise ein besonders prächtiges Exemplar: Er fällt nicht nur durch seine Höhe von rund 22 Metern und bunte, im Wind flatternde Bänder ins Auge, sondern ist auch mit einer Lichterkette geschmückt. Doch auf diesen Anblick müssen die Hoistener im Mai 2020 wegen der Corona-Pandemie verzichten.

„Wir stellen in diesem Jahr keinen Maibaum auf“, informiert Hans-Peter Neukirchen (63), Präsident der Maigesellschaft Hoisten. Für das Schmücken und Aufrichten des Stammes seien mehrere Helfer und der Einsatz zweier Traktoren nötig, „da kann man nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einhalten“. Außerdem möchte der Verein vermeiden, dass sich trotz einer Absage der Feier Schaulustige zusammenfinden, um das Aufstellen zu beobachten. So wird nicht nur der gesellige Teil in diesem Mai ausfallen, sondern auch das Aufstellen des Baumes.

An einen solchen Fall kann sich der in Hoisten geborene und aufgewachsene Hans-Peter Neukirchen nicht erinnern. Schon als kleiner Junge habe er die Traditionen rund um den Maibaum in jedem Jahr gemeinsam mit seinen beiden Brüdern gespannt mitverfolgt: „Unsere Eltern hatten die Gaststätte ,Op de Eck‘ – ich wurde in dem Haus geboren“, berichtet er. Damals sei der Maibaum immer gegenüber der Kneipe von einigen jungen Männern aus dem Dorf aufgestellt worden. „Meine Eltern versorgten sie mit Schnittchen und Bier, und wir Jungen guckten gespannt aus dem Fenster und sahen zu, wie der Stamm aufgerichtet und dann sogar nachts bewacht wurde, damit sich auch niemand einen Spaß erlaubte und ihn absägte“, erzählt der Präsident. Danach sei der Baum dann für einige Jahre bei der Kneipe „Zur Mitte“ der Familie Josten aufgestellt worden, bis dann mit dem Hoistener Dorfplatz der heutige Ort gefunden wurde. Dort werde nun schon seit rund zehn Jahren ab dem Nachmittag des 30. April ein geselliges Fest mit Würstchen und Getränken gefeiert. „Dieses Treffen wurde immer größer“, sagt Neukirchen, „zunächst kamen nur einige Leute, inzwischen sind es über 300 Gäste – darunter auch Prominenz von Hermann Gröhe bis zum Landrat Hans-Jürgen Petrauschke“. Dass diese lieb gewonnene Tradition nun erstmals ausfallen müsse, sei bitter, doch: „Es geht hier ja nur um ein ausgefallenes Fest – viel schlimmer ist es, dass viele Menschen, zum Beispiel in der Gastronomie, in wirtschaftlicher Not sind und um ihre Existenz bangen müssen“, stellt Neukirchen klar.