Kundgebung in Neuss VVN fürchtet Spaltung der Antifaschisten in Neuss

Neuss · Am 1. Mai wird in zwei Veranstaltungen nahezu gleichzeitig der Widerstandskämpfer in der zeit des Nationalsozialismus gedacht. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes nimmt dazu Stellung, drückt aber auch ihre Sorge aus.

21.04.2023, 04:50 Uhr

Für das Erinnerungsbuch engagierte sich auch die VVN-BdA. Foto: woi

Der Vorstand der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA)“ sieht sich nicht als „Konkurrent im Gedenken“, wenn es am 1. Mai unabhängig voneinander zwei Gedenkveranstaltungen für Neusser Widerstandskämpfer im Dritten Reich abgehalten werden. „Wir befürchten aber, dass es gelungen ist, die Antifaschistinnen und Antifaschisten in Neuss zu spalten“, betont Georg Sitterz vom Vorstand. Der bedauert damit die Entscheidung von Stadt und Deutschem Gewerkschaftsbund, sich nicht der Trauerfeier des VVN auf dem Hauptfriedhof anzuschließen, sondern am Erinnerungsbuch in der Rathaus-Passage eine eigene Veranstaltung zu organisieren. Udo Fischer vom DGB-Kreisverband hatte das mit einem Eklat bei der Veranstaltung im Vorjahr begründet und gemeint, dem Gedenken einen würdigeren Rahmen geben zu müssen. Sitterz kontert, dass es über diese Veranstaltung zwischen Stadt und DGB einerseits sowie der VVN andererseits zu keiner Meinungsverschiedenheit gekommen sei. Dazu, so Sitterz, „wäre eine inhaltliche Auseinandersetzung nötig gewesen.“ Die aber habe nie stattgefunden. In der Tat kam es vor allem innerhalb der Teilnehmer zum Dissens. Roland Sperling, der damalige Linken-Fraktionsvorsitzende, empfand die Äußerungen der Hauptrednerin als unerträglich und protestierte lautstark, die VVN wiederum spricht von „unsäglichen Störungen“ Sperlings. Der hätte auf Appelle anderer Teilnehmer, das zu unterlassen, nur mit Beschimpfungen reagiert und die Gedenkfeier verlassen. Wenn Teilnehmer, wie es Fischer behauptet, stinksauer gewesen seien, dann nicht wegen des VVN-Beitrages, sondern „wegen des unwürdigen Verhaltens des Ruhestörers.“ An die Teilnehmer der Gedenkfeier in der Rathauspassage richtet Sitterz die Bitte, sich im Erinnerungsbuch mit den Kurz-Biographien der NS-Opfer auch die letzte Messingtafel anzusehen. Dort werde nämlich der VVN „für ihren Beitrag zu diesem Denkmal gedankt.“

(-nau)